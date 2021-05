Da almeno un mese circolano rumor sul ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli. In una recente intervista la modella brasiliana è stata vaga su questo pettegolezzo. L’ex gieffina si è limitata a dire che lei e Mario sono molto legati, ma che non sanno ancora cosa vogliono.

Ieri una fan ha chiesto a Dayane se sono vere le voci che la vogliono fidanzata con Balotelli e lei ha risposto dicendo di essere single: “No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa“.

Non sarà fidanzata, ma qualcosa con il calciatore c’è, perché l’ex bff di Rosalinda Cannavò è stata paparazzata insieme a Balotelli e secondo Chi tra loro si sarebbe riacceso l’amore.

“Balotelli e Dayane Mello, il loro week end segreto ‘è ancora amore’. Una coppia giovane e sensuale che nel weekend ha rinnovato una bollente storia d’amore che negli anni scorsi si era spenta: parliamo di Mario Balotelli e Dayane Mello, che dopo essersi ritrovati al Grande Fratello Vip, hanno riallacciato un bollente flirt che si è consumato in un lussuoso albergo della Brianza”.

Ma sarà davvero amore, oppure…



Enock sui rumor su Dayane Mello e Mario Balotelli.

L’ex gieffino intervistato da Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio Non succederà più a proposito del discusso ritorno di fiamma del fratello e la modella ha detto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia. Devi chiederlo agli interessati. Chiedete a loro e vi sapranno dire di più sicuramente. Cosa ne penso di un possibile ritorno dei due? Se sono contenti loro va benissimo“.

non sono pronta di vedere il drama su dayane e balotelli — ilaria (@overdosediamore) May 4, 2021

Guarda su chi 😂 auguro i miei migliori auguri a Dayane e Balotelli ❤ tra l’altro Dayane è felice che Rosi sia innamorata e gelosa di Andrea Zenga ❤ — Semper Fidelis (@NomeUte69208394) May 4, 2021