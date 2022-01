Se durante le feste il mondo del gossip non regala troppe gioie, ieri sera c’ha pensato Dayane Mello a farci divertire. Dopo la dedica a Soleil Sorge, la modella ha risposto ad un fan che le ha chiesto se farà mai pace con Rosalinda Cannavò (le due hanno chiuso un mese fa). La Mello è stata abbastanza dura, anche se poco dopo ha preferito cancellare questa storia su la fu Adua Del Vesco.

“Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio”.

comunque, vorrei dire alla cara #Dayane Mello che solo una cosa è errata: Rosalinda non ha fatto alcuno spoiler su di te! TU SI! Ti sei permessa di SPOILERARE di sua sorella e della salute della mamma, cose che nessuno sapeva, e Questo è meschino! per il resto continua pure…😏 — tania (@Taniatouch) January 2, 2022

Dayane Mello distrugge il sogno delle Rosmello.

Il GF Vip 5 verrà ricordato come l’edizione con i fan più “accaniti” (per non dire altro) della storia del GF Vip. Tra loro un anno fa sono nate anche le Rosmello, a cui però Dayane Mello ha spezzato il cuore ieri sera. L’ex gieffina è stata molto chiara ‘nessuna storia d’amore con Rosalinda, se non nella vostra testa’.

“Rosmello? Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, però ricordati che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già il passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita e non esisterà mai, magari soltanto nella vostra testa”.

Come ciliegina sulla torta la bella brasiliana ha risposto ad un follower che le ha chiesto se in futuro potrà far rientrare nella sua vita una persona con cui ha litigato: “Se questa persona ha fatto del male di certo non la faccio rientrare“.

Io che entro su Twitter e mi godo lo spettacolo offerto dalle fan di questa donna che per mesi mi hanno detto di tutto e adesso si scannano tra di loro…



Nel giro di un mese Dayane ha smontato le false (a questo punto) molestie e la storia fake con Rosalinda.