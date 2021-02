Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono più amiche e quelle che per mesi sono state definite #Rosmello ora sono a tutti gli effetti #ExRosmello.

Nel post puntata di venerdì notte, Dayane Mello – parlando con Pierpaolo Pretelli – ha commentato le parole che ha usato Stefania Orlando per definire il rapporto fra la brasiliana e Rosalinda Cannavò che avrebbe in qualche modo ‘manipolato’.

“Ha detto che io ho manipolato, ma manipolare… Cosa? Io non sono una manipolatrice perché dovrei manipolare un’amica? Per raggiungere cosa? Ogni sua nomination è sempre stata diversa dalla mia”.

E quando Pretelli le ha chiesto se avesse intenzione di recuperare il rapporto con l’attrice, Dayane ha risposto:

D: no, ho perso l’interesse, dopo la puntata di ieri non più. Ha detto troppe cose cattive nei miei confronti #exrosmello #rosmello pic.twitter.com/IEHgR7HxAE

Ieri sera Rosalinda Cannavò ha cercato un avvicinamento a Dayane Mello chiedendole di fare insieme una caprese, ma la brasiliana non è parsa convinta e le ha chiesto: “Che cosa ti hanno detto nel Confessionale, di parlare con me?“.

R:faccio la caprese, la vuoi fare con me?

D: che cosa ti hanno detto nel confessionale, di parlare con me?

R: no io non faccio quello che dicono gli altri#exrosmello #rosmello pic.twitter.com/slJaZGiq3w

— ghira in wonderland 💤🏳️‍🌈 (@carolin05107782) February 20, 2021