Sabato sera di festa al Grande Fratello Vip, ma qualcosa è andato storto sul finale quando – ritrovata a lavare i piatti con Samantha De Grenet – Dayane Mello ha sbottato contro gli autori accusandoli apertamente di assecondare troppo Tommaso Zorzi ai loro danni.

Ad aver infastidito la brasiliana è stata la scelta della playlist della serata, a quanto pare richiesta da Zorzi, in quanto secondo lei “solo perché ha crisi d’ansia e problemi mentali gli mettono la musica che preferisce lui”.

“Ma veramente, inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale, così vedono! Sono incaz*ata perché è una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fottono di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rincoglioniti. Quindi non mi va bene. È una festa, un sabato, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti caz*i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*lo così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.