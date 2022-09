Dayane Mello attacca Ginevra Lamborghini: “Ha detto che le piacciono le donne perché vuole conquistare il pubblico lesbico”

Dayane Mello non ha peli sulla lingua e ieri sera, ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GFVip Party, ha attaccato Ginevra Lamborghini.

La primogenita della casata Lamborghini qualche giorno fa ha fatto coming out dichiarando di aver avuto un paio di relazioni omosessuali. Non ha usato etichette, ma se proprio vogliamo mettergliene una in base a ciò che ha confessato, opterei per il “bisessuale”. Etichetta che Dayane Mello a quanto pare rivendica.

“Di Dayane nel mondo ce n’è solo una!” […] “Ginevra ha detto che le piacciono le donne? Beh, ma a chi non piacciono? Solo ad uno scemo non piacciono le donne! Vuole fare la storiella da mondo lesbico! Anche io sono bisessuale, sono stata con uomini e con donne e lo dico senza tabù, ma arrivare lì [al Grande Fratello Vip, ndr] e giocare questa carta per prendere il pubblico lesbico lo trovo un po’ fuori luogo”.

La brasiliana ha poi svelato di aver fatto coming out al Grande Fratello Vip perché si era invaghita di Rosalinda Cannavò “che non era lesbica e non lo è mai stata”.

Ginevra Lamborghini fa coming out: “Ho avuto due storie con due donne” https://t.co/ViTigHaPNQ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 22, 2022

Secondo Dayane, quindi, dietro il coming out di Ginevra ci sarebbe una tattica. Quel che è certo è che su Twitter le vecchie fan delle Rosmello ora sono diventate tutte seguaci della Lambo.

Ex-rosmellos, formación 🫡 https://t.co/FpA9cFv9rL — Peka (@__Pekaa__) September 22, 2022