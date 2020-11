Sembrava un sabato sera tranquillo al Grande Fratello Vip, ma durante la notte Dayane Mello si è prima scagliata contro il gruppo e Tommaso Zorzi (accusandoli di bere irresponsabilmente) e dopo, durante un lungo sfogo con Rosalinda Cannavò, ha inveito su Elisabetta Gregoraci.

“Elisabetta pensa solo a se stessa, di essere protetta dai ragazzi, di cambiare il gioco, di fare le sue cose. Per invidia, lei non riesce ad avere un’amicizia come la nostra [la sua con Rosalinda, ndr] Da oggi si sente protetta perché non c’è personalità, perché tutti la leccano perché è Elisabetta Gregoraci! Tutti vogliono appendersi non alla persone che è ma al nome”.