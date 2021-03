Il bellissimo rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si è rovinato nelle ultime settimane passate nella casa del GF Vip. L’attrice siciliana in una nuova intervista rilasciata a Chi ha anche fatto delle precisazioni sul suo legame con la bella brasiliana.

“Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da parte mia, ma una bella amicizia. […] Lei è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma“.

Sembra anche che subito dopo la finale del GF Vip ci sia stato il gelo tra le due amiche. A raccontarlo sono stati Alan Fiordelmondo e Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5: “Questa è la fine delle Rosmello, mi hanno detto che c’è stato il gelo totale tra le due. Era glaciale l’atmosfera tra Dayane Mello e Rosalinda”. “Sì, nella festa io c’ero e non è che si sono proprio… Mentre noi ci abbracciavamo tutti loro no. Diciamo che c’è la necessità di chiarirsi. Pensavo che con due bicchieri di vino tutto sarebbe cambiato e invece per adesso no”.

Che sia davvero la fine dell’amicizia tra Rosalinda e Dayane?

Rosalinda è stata tradita dall’amica #Dayane? I dubbi degli inquilini della casa del #GFVIP e in studio a #Mattino5 pic.twitter.com/T8BgnXCMfB — Mattino5 (@mattino5) March 1, 2021

Stanno confermando che sia in puntata che dopo, tra Dayane e Rosalinda, c’è stato il gelo più totale #Pomeriggio5 #exrosmello #mellos — Mi_Sembra_Di_Stare_A_Rio 🏳️‍🌈 (@C90Linda) March 2, 2021

Chi ha speso delle belle parole per Dayane Mello è stata Antonella Elia.