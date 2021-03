Dayane Mello e Leonardo DiCaprio al mare insieme e no, non è l’inizio di una barzelletta.

Gli scatti risalgono al 2013 e sono online da quell’anno, ma a ricollegare la ragazza alla modella brasiliana del Grande Fratello Vip è stato @IlMenestrelloh.

“Dayane Mello e Leonardo di Caprio nel 2013. Dovrebbe essere lei. Guardate il tatuaggio del delfino”

Dayane Mello e Leonardo di Caprio nel 2013. Dovrebbe essere lei. Guardate il tatuaggio del delfino#xoxogossipmene pic.twitter.com/WIB68rjBnW — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) March 20, 2021

E l’indiscrezione lanciata sul web si è rivelata essere positiva: quella ragazza è proprio Dayane Mello.

Il 2013 per Leonardo DiCaprio è stato un grande anno, ha recitato nel film The Great Gatsby per la regia di Baz Luhrmann ed anche in The Wolf of Wall Street, per la regia di Martin Scorsese.

Un po’ meno interessante l’anno lavorativo di Dayane Mello, dato che nel 2013 era per il grande pubblico italiano una perfetta sconosciuta. Il suo debutto tv risale infatti all’anno successivo, quando venne arruolata per Ballando con le Stelle da Milly Carlucci.

Dayane Mello in Brasile parla di Rosalinda Cannavò

“L’amore non ha colore, non ha odore, l’amore è amore e in un momento del gioco mi sono ritrovata ad amare la mia amica. So che il mio rapporto con lei era di complicità, di cura, di amore e soprattutto di protezione. Ad oggi ci siamo già riparlate, ci siamo già scambiate alcuni messaggi, ma qui fuori fra noi è solo amicizia, lei ha bisogno di risolvere le cose della sua vita, io ho la mia con mia figlia, ho dei progetti…”.

E ancora: