Il GF ieri sera ha organizzato una festa brasiliana (ed è subito ‘wow che caldo…’, ‘bonasera Katuxa‘) e stranamente Dayane Mello ha passato quasi tutta la serata con Tommaso Zorzi. Tra balletti, twerking e confidenze i due sono stati insieme delle ore.

Tommaso e Dayane ballano Anitta #GFVIP pic.twitter.com/9kwMSOkPMG — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 9, 2021

Stefania Orlando non ha preso bene la vicinanza del suo bff con la modella brasiliana e l’influencer milanese se n’è accorto. Tommaso ha chiesto spiegazioni all’amica, che nella notte ha vuotato il sacco: “Mi sorprendi sempre Tommy, non sempre in positivo. Perché hai ballato con Dayane Mello? Sì, avete detto che vi siete chiariti perché vi conviene a entrambi e siete stati tutta la sera insieme. Non è che sono incavolata, piuttosto sono delusa. Non avere questo atteggiamento con me”.

Zorzi è sbottato ed ha fatto una delle sue scenate madri: “Sono pieno. Se sto con una si arrabbia lei, se sto con l’altra ti incavoli te. Io ragazze non sono il fidanzato di nessuna di voi. Ho 25 anni, sono pure gay. Se voglio fare una serata con una persona me la faccio senza dover dare giustificazioni a nessuno. C’hai 50 anni sei sposata ed etero, non mi puoi fare scenate di gelosia. Adesso va bene tutto ma basta. La pazienza che io devo avere“.

Sarò immaturo, ma credo che avrei reagito più o meno come Stefania (che è stata criticata duramente anche su Twitter). Non penso che riuscirei ad essere indifferente se il mio migliore amico fraternizzasse con una persona che mi ha sempre attaccato.

Tommaso e Stefania litigano tirando in ballo Dayane Mello.

Litigio Tommaso e Stefania (video 5) vi evito i “questo e quello” che pubblicherò con calma. Confronto di chiusura #gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/aHvAfS1Mk4 — rotella mancante (@RMancante) January 10, 2021