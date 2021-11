L’avventura di Dayane Mello a La Fazenda si sta trasformando sempre di più in un incubo. Prima quello che ha subito da Nego Do Borel, poi il bullismo subito da altri concorrenti, che le hanno dato dell’asina (per il suo tono di voce) e adesso un altro episodio davvero sgradevole. In questi giorni la modella ha avuto un acceso scontro con un altro personaggio del reality, Rico Melquiades, che ha accusato l’ex gieffina di razzismo e bodyshaming, ma nel farlo si è messo a pochi cm dal volto di Dayane ed ha iniziato ad urlare.

Questo ha problemi seri e nella vita vera sarebbe finito meritatamente gambe all’aria dopo mezzo minuto.

pic.twitter.com/zaAeZfUYEF — NO TAGGHI – Fornitrice ufficiale di Quechua ⛺ (@tranviadeseo) November 14, 2021

La vendetta di Dayane Mello.

Conosciamo il caratterino della Mello e infatti poco dopo questa aggressione verbale la bella brasiliana si è vendicata tagliando il giubbotto di Rico. La vera polemica però non è scoppiata per questo gesto.

A DAYANE CORTOU A ROUPA DO RICO pic.twitter.com/kFttT7k4s2 — rich (@richzei) November 15, 2021

Parlando con un’altra concorrente, la Mello ha detto che Melquiades vorrebbe essere una donna e che è invidioso della sua Bernarda.

Riguardo un concorrente gay che è nel reality con lei (e che l’ha trattata malissimo), ha detto che lui si comporta così perché è invidioso di lei, vorrebbe essere donna, come lei, e avere la f*ga pic.twitter.com/YCALmO5ecD — Paola. (@Iperborea_) November 16, 2021

Onestamente a me fa schifo tutto. Questo programma non è un reality, ma un horror. Trovo osceno il comportamento di Rico, la reazione della Mello, per non parlare di quello che ha fatto Nego e del fatto che la produzione l’ha tutelato lasciandolo diversi giorni nel programma insieme alla sua vittima.

Rico, il partecipante a cui Dayane ha tagliato i vestiti. Sta raccogliendo la schiuma che è uscita dal suo cappotto. Povero 😟 #prelemi #gfvip #tzvip #ForaDayane https://t.co/cs9M5tM4Qn — mari do textão (@mari_sdap) November 16, 2021

E se c’è qualcosa di ancora più disgustoso rispetto a quello che è successo tra Rico e Dayane, sono certi tweet (ed oggi ne ho letti diversi)…