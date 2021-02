Dayane Mello, nella notte fra il 2 ed il 3 febbraio, ha subìto un grave lutto dato che suo fratello minore, Lucas, è venuto a mancare in seguito ad un brutto incidente d’auto che ha visto la sua vettura scontrarsi frontalmente contro un tir, che viaggiava nella direzione opposta.

Il Grande Fratello Vip ha immediatamente avvertito Dayane Mello che ha avuto la possibilità di parlare con suo padre e suo fratello Juliano, ma – dopo un incontro con la psicologa e gli autori – la brasiliana ha deciso di non lasciare la Casa di Cinecittà.

Come rivelato ai suoi compagni, infatti, qualora avesse deciso di andare in Brasile sarebbe dovuta stare due settimane in quarantena (prima di poter incontrare i suoi parenti) in seguito a delle norme in vigore in quel paese, senza dimenticare – inoltre – che la variante brasiliana del CoronaVirus l’avrebbe potuta bloccare là senza possibilità di ritorno a Milano dalla sua bambina. Una situazione complicata che ha spinto Dayane a restare in Casa.

Dayane ha seguito via streaming il funerale del fratello e rivela: “Ecco perché non mi ritiro”

Come rivelato da Juliano a Globo, tv brasiliana, sua sorella Dayane ha seguito via streaming la veglia di Lucas con uno schermo messo a disposizione dagli autori del Grande Fratello Vip direttamente nel Confessionale (le immagini non sono mai andate in onda) e successivamente ha potuto parlare sia con lui, che con suo padre.

Dayane Mello avrebbe comunque potuto ritirarsi dal gioco e tornare a Milano (dove attualmente vive) e rivedere sua figlia Sofia; ma non lo ha fatto proprio per evitare di “trasmettere” il proprio dolore alla figlia, che è troppo piccola per poter realizzare.

Poco prima della puntata di ieri sera, infatti, la brasiliana ha ricordato che quella dell’8 febbraio sarebbe dovuta essere inizialmente la data della finale posticipata, poi di nuovo fatta slittare al 1^ di marzo.

“Oggi ci sarebbe dovuta essere la finale, ma se fosse oggi realmente la finale io non vorrei andare via da qua. Vorrei stare ancora qua. Voglio fare queste ultime tre settimane con me stessa e arrivare da Bubi [la figlia, ndr] un po’ più carica”.

Ecco quindi perché non si ritirerà mai in queste ultime tre settimane di gioco.