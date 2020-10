Il gruppo arancione perde pezzi, Rosalinda martedì ha detto di essere stanca di non poter parlare con quelli della stanza blu senza sentirsi giudicata da Elisabetta Gregoraci e dai suoi boys. Ieri sera mentre era in lavatrice con Enock e Rosalinda, anche Dayane Mello ha fatto delle confessioni simili a quelle dell’amica:”Sono stanca, tanto qui dentro tutti pensano alle strategie, da ora io e lei cambiamo e non ascoltiamo nessuno. Io da adesso non ragiono più con l’amicizia, ma con il mio istinto. Se io non mi fido di qualcuno non ci parlo, però se mi piace ci sto insieme, anche se non piace ai miei amici”.

Il fratello di Balotelli non era d’accordo con la Mello e così è intervenuta l’attrice siciliana: “Però io non mi posso sentire giudicata perché sto conoscendo le persone, ho visto che ci sono dei gruppi. Tu, Elisabetta, Andrea, Pierpaolo siete un gruppo. Io e lei c’è ne siamo accorte più volte, non veniamo mai salvate da voi“.

Intanto fuori dal GF Vip Matilde Brandi ha scritto un commento che sembra proprio essere rivolto a quelle che nella casa erano le sue due amiche e che adesso sono sempre più lontane da Elisabetta Gregoraci e dai ‘blu’.

“Questo GF per me mi ha regalato tante persone meravigliose che hanno capito chi sono nel bene e nel male. Ho detto quello che pensavo, ho amato tanto i miei ragazzi che amerò sempre, anche se qualcuno si perde. [Detto questo sono una donna fragile e forte, ma onesta. Ragazze vi voglio bene”.

Apprezzabile il fatto che “l’ex di Garko” e la modella brasiliana abbiano socializzato con le Rutas e la Orlando, ma a me sta cosa puzza di “abbandono del Titanic” prima che sia troppo tardi.

"Enock non mi posso sentire giudicata perché sto conoscendo le persone, ho visto che ci sono dei gruppi. Tu,Elisabetta,Andrea,Pierpaolo siete un gruppo.

Rosalinda parla di Elisabetta Gregoraci e del suo ex gruppo: il video.

