Dayane Mello e Tommaso Zorzi un tempo erano grandi amici, ma quando fra i due si è messo in mezzo Francesco Oppini i rapporti si sono un po’ freddati. Fino a ieri sera, quando Dayane parlando in veranda con Massimiliano e la Contessa si è lamentata del fatto che il gruppo, Zorzi in primis, bevessero irresponsabilmente.

“Se sapessero bere, ma non sanno bere. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi. Sono bambini, non sanno bere, ma va benissimo così. Io sono quella che posso bere tre / quattro bottiglie con i miei amici e non succede niente”.

La conversazione è stata udita da Zorzi che ha immediatamente preso la palla al balzo per litigare.

“Lei vuole altro vino e dato che non glielo danno dice che è colpa nostra, non può permettere di dire che io sono irresponsabile quando bevo, è un messaggio che non può passare in televisione. Ha detto, perché l’ho sentito con le mie orecchie ‘I ragazzi sono irresponsabili perché bevono, io sono una mamma‘, capito? Ma tu sei matta nel cervello, se l’altra volta c’erano i vetri per terra è perché tu l’altra volta hai fatto cadere 12 bottiglie”.

Il Grande Fratello dà ad ogni cena un tot di bottiglie di vino. Che siano forse troppe?

