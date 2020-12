Dopo Friends, Gossip Girl e Willy il Principe di Bel Air, Netflix ha deciso di fare un altro regalo agli amanti delle serie storiche anni 90. Il profilo ufficiale di Netflix Italia ha annunciato che il mese prossimo sulla piattaforma di streaming arriverà Dawson’s Creek e che – ovviamente – saranno disponibili tutte le 6 stagioni del telefilm cult..

“Dawson’s Creek arriva il 15 gennaio su Netflix e questa è la faccia che farete guardando gli episodi più spaccacuore. No comunque, seriamente, la faccia di Dawson in questione la troverete al minuto 34:20 dell’episodio 23 della stagione 3. Prego”.

E voi andrete di rewatch delle storie di Dawson Leery, Jen Lindey, Pacey Witter, Joey Potter e Jack McPhee? Ma soprattutto, siete team Pacey o Dawson?

Io me lo sono visto in tv quando ero ancora un bambino, poi in dvd, qualche anno fa su Amazon Prime (che ci ha regalato anche quei capolavori di Streghe e Buffy), ma credo che tornerò nuovamente a Capeside.

Dawson’s Creek arriva il 15 gennaio su Netflix e questa è la faccia che farete guardando gli episodi più spaccacuore. pic.twitter.com/bp1u2YroXa — Netflix Italia (@NetflixIT) December 22, 2020

In che senso arriva Dawson’s Creek su Netflix a gennaio?! Il 2021 inizia con una gioia?! *inizia a cantare Anouonauei a squarciagola* pic.twitter.com/ygIDk9uYek — Giulia (@waitinforcoffee) December 19, 2020

Dawson’s Creek ritorna. Ok io ce l’ho su Prime e Netflix non l’ho più rinnovato.

Ciao Pacey Witter, è per colpa tua se ho esigenze altissime nei confronti del partner 😍

‘Io mi ricordo tutto’ 😭❤ pic.twitter.com/lRY446vJFl — Ino Yamanaka Nara / Serena Allegory (@Allegory86) December 22, 2020

Dawson’s Creek: i video di tutte le sigle.