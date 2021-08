Habemus data! Dopo settimane di rumor di ogni tipo, finalmente Lady Gaga ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo disco. Il prossimo 3 settembre potremo ascoltare Dawn of Chromatica The Remix Album. Nel disco ci saranno collaborazioni con Pabllo Vittar, Rina Sawayama, Jimmy Edgar e molti altri, ma il pezzo che bramo di più è Babylon (Haus Labs Version). Unico tasto dolente? La copertina, caotica e scontata, ho visto fan art migliori.

E voi per quale traccia siete più eccitati?

🚨 Lady Gaga officially announces the ‘Chromatica’ remix album, ‘Dawn Of Chromatica.’ Out this Friday, September 3rd.

“Volevo pubblicare un album che portasse le persone a divertirsi anche nei propri momenti tristi. E comunque non sto qui con una bandiera con su scritto ‘Sono completamente guarita, tutto è perfetto’. Non è così, è una battaglia continua, continuo a lavorare costantemente su me stessa. Ho giorni brutti, momenti belli, certo, vivo su Chromatica, ci metto un minuto a venire qui, ma questo non significa che non ricordi cosa sia successo. Se soffri e ascolti questa musica, sappi che so cosa voglia dire soffrire e so anche cosa significa cercare di non farti rovinare la vita. Diciamo che è un lavoro particolare, per me è stato un album terapeutico”.