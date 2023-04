davvero minuscolo, quanto pesa, quanto misura

Secondo il Guinness World Records il cane più basso del mondo è un Chihuahua di nome Pearl: la cagnetta è grande quanto una tazza da tè e pesa pochi grammi.

Il Guinness World Records ha nominato Pearl, una cagnolina di razza Chihuahua di due anni di età, come il “cane vivente più basso del mondo”. Con i suoi 9,14 cm di altezza e 12,7 cm di lunghezza, (e 650 grammi di peso) la cagnetta Pearl ha infatti battuto i record aggiudicandosi il primato come cane più piccolo al mondo. L’umana che vive con lei, Vanessa Semler, è stata pochi giorni fa ospite del programma trasmesso su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti intitolato Lo show dei record. In tale occasione, il giudice del Guinness World Records, Marco Frigatti, ha annunciato pubblicamente il primato della Chihuahua.

Il Guinness World Records, conosciuto dal suo inizio nel 1955 fino al 1999 come The Guinness Book of Records (e nelle precedenti edizioni degli Stati Uniti come The Guinness Book of World Records), è un libro pubblicato annualmente che elenca i record mondiali raccogliendo tutti i primati del mondo, da quelli naturali a quelli umani. Sono molti i “records” che riguardano gli animali domestici, in particolar modo i cani. Il primo febbraio scorso, ad esempio, il cane Bobi, che vive in Portogallo e che ha compiuto 30 anni e 226 giorni, è stato insignito di una targa da parte del Guinness World Records che lo ha nominato sia come il cane più anziano vivente sia come il cane più vecchio di sempre.

Adesso la cagnolina Chihuahua Pearl ha ottenuto un nuovo record. La razza Chihuahua è una razza canina di piccole dimensioni, il cui nome è dovuto alla capitale dell’omonimo Stato messicano in cui sono nati i primi allevamenti di questi animali. Il Chihuahua è la seconda razza più piccola al mondo: il suo peso, secondo gli standard, varia da un chilogrammo e mezzo ai tre chilogrammi. L’indole di questi cagnolini è molto dolce e affettuosa: stabiliscono infatti un rapporto molto intenso con i loro umani, ma, se non educati bene, possono abbaiare e assumere atteggiamenti aggressivi con gli estranei che vedono come una minaccia per la loro famiglia. Molto amati come animali da compagnia, i Chihuahua sono tra le razze più acquistate al mondo e, purtroppo, anche le più soggette a furti da parte dei malviventi. Secondo una classifica da poco stilata dalle Forze dell’ordine, tra le razze canine che corrono maggiormente il rischio di venire sottratte ai loro umani ci sono proprio i Chihuahua: i ladri, infatti, si concentrerebbero in particolare sui Bulldog americani e sugli Staffordshire Bull Terrier a causa del loro alto valore commerciale di vendita, ai quali seguirebbero i Bouledogue francese, i Jack Russell e, appunto, i Chihuahua.

Pearl è una femmina di Chihuahua nata negli Stati Uniti il primo settembre del 2020, nel Crystal Creek Animal Hospital di Orlando in Florida. La precedente detentrice del record di “cane più basso del mondo” è stata una Chihuahua di nome Miracle Milly: questa cagnolina, scomparsa nel 2020, era alta 9,65 centimetri. Pearl è imparentata con Miracle Milly, dal momento che è la figlia di una delle sorelle di quest’ultima. La misurazione, presa dalla base del piede della zampa anteriore fino alla sommità del garrese (in corrispondenza delle spalle) in linea retta verticale, ha rivelato che Pearl è alta 9,14 centimetri (quanto una tazza da tè) e lunga 12,7 centimetri (quanto una banconota da un dollaro americano), riuscendo a stare comodamente seduta in una mano. La cucciola è quindi la cagnolina più bassa del mondo, ma non il cane più basso mai vissuto. Il record del cane più piccolo mai vissuto, infatti, è detenuto ancora da uno Yorkshire Terrier di quasi due anni di età: il cucciolo misurava 7,11 centimetri di altezza e 9,5 centimetri di lunghezza dalla punta del naso a quella della coda; è morto nel Regno Unito nel 1945 ed è appartenuto ad Arthur Marples, un ex editore del settimanale Our Dogs.

Pearl, intanto, è ben fiera del suo premio. Come ricorda la proprietaria, Vanessa Semler, la Chihuahua si sente una diva: «Ha circa due anni e mezzo. Le piace mangiare pollo, salmone e altri cibi raffinati. Le piace vestirsi bene, insieme ci siamo divertite molto qui a Milano a fare shopping». (di Elisabetta Guglielmi)