Davide Vavalà gay? Le volte che ha affrontato il tema del suo orientamento

Era il 2020 quando Davide Vavalà ha partecipato a Il Collegio e da allora vanta 3 milioni di follower su TikTok e 800 mila su Instagram. Avendo molti fan sia maschi che femmine in molti si sono chiesti quale fosse il suo orientamento.

La prima volta che Davide Vavalà ha affrontato questo argomento è stato durante un gioco su Twitch quando, a domanda diretta ‘bevi se hai mai pensato di essere gay‘ ha alzato il bicchiere e fatto un sorso, confermando di essersi posto la domanda almeno una volta nella vita. Una cosa che in realtà è stata condivisa da tutti i suoi amici presenti in live.

“Io sono sincero l’ho pensato, secondo me è la fase della pubertà di chi pensa tanto“, ha confessato un suo amico. “Sì, quando sei piccolino e inizi a scoprire il tuo corpo sei lì che dici ma mi piace oppure no?“, ha aggiunto un altro. E ancora: “Penso che tutti lo abbiamo pensato almeno una volta“; “Io l’ho pensato seriamente“; “Anche io ho pensato di essere lesbica, ero innamorata della mia ex migliore amica“.

La seconda volta che Davide Vavalà ha toccato l’argomento è stato su TikTok in risposta a un commento di una follower che ha scritto: “Delle mie amiche credono che tu sia gay. Io che se fai coming out piango perché sei troppo bono“. L’ex volto de Il Collegio ha replicato con un video di una canzone che dice “mi faccio chi voglio” di Lil Wayne con Drake e Future dal titolo Love Me.

A livello di storie l’unico amore che ha vissuto – in maniera ufficiale – è quello con Sofia Cerio, conosciuta all’interno della sua edizione de Il Collegio. Il resto è un mistero, ma come dice Lil Wayne, si fa chi vuole e chi siamo noi per impedirglielo.