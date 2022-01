Ieri sera al GF Vip è andato in onda – nuovamente – l’Alex Belli show e durante una pausa pubblicitaria Davide Silvestri si è sfogato con Soleil Sorge. L’attore di Vivere ha consigliato all’amica di prendere le distanze e ha detto che secondo lui questa dinamica del ‘triangolo’ è studiata da Delia e Alex, che però adesso sarebbero vittime del loro stesso gioco.

“Cos’ha detto Alex a Delia? Nulla, la sostanza era il niente. Direi che grazie anche a stasera ho chiaro il motivo di questa storia che va a avanti. Questo caos se lo sono cercato oh! Cioè, non è che altri li hanno messi in mezzo. Tu non hai colpe Sole e non ti devi riguardare a dire la verità. Se volevano evitare i problemi stavano fuori dal programma, visto che tanto lui era uscito. Alex ha scelto di uscire, ha preso la sua decisione, bene, hai preso una strada e ti prendi le tue responsabilità. Ora fai entrare Delia? Se vedi che non riuscite a gestire la cosa le dice ‘amore mio esci che qui è un casino, abbiamo fatto una grande figuraccia nazionale, io ho sbagliato, tu idem, voglio recuperare’. Invece no, questi continuano, lo spettacolo è più forte di quello che hanno. Allora basta dai è chiaro tutto. Questa situazione a loro fa comodo, altrimenti avrebbero già stoppato tutto”.