Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato ai vipponi un televoto con una doppia sentenza, un’eliminazione diretta e un biglietto per la finale. Con queste premesse le strategie dei concorrenti sono cambiate e Soleil Sorge ha ricevuto diversi voti, anche da coinquiline che non erano esattamente sue bff. Davide Silvestri ieri notte ha fatto il punto della situazione e ha confessato a Barù, che secondo lui le donne della casa sono felici per l’uscita di Soleil.

“Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Tutte le donne? Dici proprio tutte? Anche secondo me hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo, non è mica nata ieri. Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata ‘ho un attimo rapporto con lei si merita di arrivare‘. Ma chi ci crede dai. – ha continuato Davide Silvestri – Le nomination nei confronti di Soleil erano false. Le ho viste in negativo. Non le ho viste come positive. Infatti io guardavo Barù e ridevo con lui. Magari le donne hanno pensato ‘ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi‘. Secondo me in ogni caso è stata una paraculata“.

Davide Silvestri: “L’ho votata con il cuore e non c’era strategia”.

“Secondo voi io ho nominato Sole in maniera sincera oppure ho fatto strategia? No ragazzi sono stato sincero, l’ho fatto con il cuore, sono stato sincero in quello che ho detto. Se fosse stata una nomination per eliminare avevo già un nome sicuro, in positivo avevo in ballo Barù e Soleil. Ero molto indeciso, avrei voluto salvare Barù perché lui non mi ha mai tradito in questi mesi e poi anche lei come premio, perché tra tutto il mio gruppo si meritava molto di continuare. Ero un po’ dubbioso se votare lei, perché mi aveva nominato, però le voglio comunque bene e l’ho votata in positivo. Io l’ho fatto con il cuore. Mi sono detto ‘non se lo meriterebbe, perché mi ha nominato due volte, però passo oltre e le regalo questa opportunità perché se la merita’. L’ho davvero fatto con il cuore perché meritava la finale. Quindi la mia a differenza di quella di altre, non è stata una nomination strategica. Mi sono semplicemente detto: chi merita? Certo, che però ci sono rimasto male che lei non mi ha votato ed ha preferito Sophie”.