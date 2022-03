Tra amori, liti, triangoli alchemici, dopo 49 puntate, 183 giorni e 27 settimane, il GF Vip 6 è giunto al termine. Ieri sera a trionfare – come previsto – è stata Jessica Selassié, secondo classificato Davide Silvestri, che ha battuto Barù e Lulù Selassié. Non avrà vinto, ma in pochi avevano previsto la medaglia d’argento dell’attore di Vivere, che sui social – a differenza di altri protagonisti – non ha mai avuto grandi fanclub pronti a sostenerlo. Evidentemente il pubblico che non segue gli hashtag, non posta e non twitta, in silenzio ha comunque fatto il tifo per lui.

Le percentuali dei televoti.

Davide 61%

Lulù 39%

Delia 27%

Jessica 73%

Jessica 57%

Davide 34%

Barù 9%

Jessica 62%

Davide 38%

Davide Silvestri secondo classificato Grande Fratello Vip 6.

Davide è il secondo classificato di #GFVIP. pic.twitter.com/qB4eSDRo5u — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Jessica è la vincitrice di questo #GFVIP! 🤩🎉✨ pic.twitter.com/P7rdcTqE4O — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la Casa di #GFVIP è… Lulù! È quindi lei la quinta classificata di questa edizione! pic.twitter.com/Yei7Qo2xxF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

La dedica del cugino di Davide Silvestri, Kekko dei Modà.

Durante la finale di ieri sera Kekko dei Modà ha voluto fare una dedica a suo cugino Davide Silvestri. Il cantante ha invitato i suoi fan a sostenere il gieffino: “Ti ho seguito in silenzio per 6 mesi perché volevo percoressi questa strada da solo, e solo con le tue forza sei riuscito ad arrivare fino alla fine. Sono veramente orgoglioso di questo risultato meraviglioso e meritato! Il piccolissimo passo che manca alla vittoria finale vorrei provare a farlo insieme a te con tutte le persone che mi supportano e che ti hanno supportato fin qui! Siete con noi modaioli? Appuntamento stasera su Canale 5 con la finale del Grande Fratello per sostenere Davide! Aiutiamo e sosteniamo tutti questo grande concorrente, perché se lo merita tanto. Un abbraccio e grazie di cuore a tutti per il sostegno“.