Altra amicizia chiusa per Soleil Sorge, che dopo Alex Belli perde anche Davide Silvestri. Ieri durante la puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha mostrato alla Sorge un confessionale in cui l’attore di Vivere ha sparlato di lei. La clip non è andata giù alla vippona, che durante le nomination ha votato proprio per Davide Silvestri.

“Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo. Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi previsto da giorni che ti avrei nominato? Allora pensi di essere furbo e non lo sei, perché io ho deciso di nominarti in puntata quando ho visto il confessionale dove mi sparlavi alle spalle. Pensi di fregare le persone, ma vieni sgamato”.

Il bel biondino ovviamente non l’ha presa bene: “Ma va, cosa devo dirle. In realtà me l’aspettavo, lo sentivo già. L’avevo previsto perché lei è più furba di quello che potete pensare. Sole vuoi che ti dica quello che penso? Se lo faccio ti potrei ferire. Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente. Tu non sei una mia amica. Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Lo sapevo che mi avresti nominato. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso basta!”

Davide Silvestri: “Adesso sì che ci divertiamo”.

Usciti dalla stanza super led, Davide ha lanciato una stoccata all’ex amica: “Adesso ci divertiamo vedrai“. Soleil gli ha risposto per le rime: “Dici che ci divertiremo adesso? Speriamo, mi stavi iniziando ad annoiare. Io sapevo che stavi bollendo tutta questa roba dentro e ho cercato più volte di darti la possibilità di essere chiaro e sincero non l’hai fatto“.

Davide Silvestri durante la notte si è sfogato anche con Giucas Casella: “Sono felicissimo che mi abbia nominato, significa che non è un’amica sincera. Giuro che sono contento, perché vuol dire che il mio istinto funziona ancora benissimo. Io avevo previsto la nomination e quello che ha fatto. Dice che sono stratega e voglio arrivare in finale? Ribalta sugli altri quello che è lei. Io non mi espongo come si espone lei, io le figure di m***a così non le faccio“.

A me Davide piace tanto, però dovrebbe smetterla di parlare continuamente di ‘strategie’, ‘previsioni’, ‘mosse calcolate’, anche perché al GF Vip è più importante lasciare il segno che arrivare in finale. Purtroppo tolte le imitazioni dell’iguana e le pizzette di Davide Silvestri resta davvero poco, quindi speriamo che si dia da fare in queste ultime settimane, anche in scontri frontali con Soleil.

