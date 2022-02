L’arrivo di Delia Duran ha rotto il trio formato da Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Proprio la cantante lirica si è lamentata con Davide Silvestri del comportamento dell’ex Miss Italia, che secondo lei avrebbe avuto delle mancanze con Soleil. L’attore ha concordato con la coinquilina, aggiungendo di essere stufo di certi comportamenti di Manila.

Davide Silvestri: “Manila ha rotto!”

“Sì però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve far le cose… sennò deve smettere di lamentarsi. Ok che ha ragione, nel senso che non ha torto su quello che dice: capito cosa voglio dire? – riporta Blogtivvu – Però non continuare a dire che non fai più niente ma continua a farle e ti lamenti. Non deve farle, punto? Sennò non lamentarti, giusto o no? Piuttosto smetti di lavare se pensi quelle cose”.

Beh Davide ha ragione su Manila,ha rotto i voglioni a tutti #gfvip #basciagoni #jerù — Chiara (@Chiara_0341) February 3, 2022

#Davide che si è rotto anche di Manila che reagisce in modo esagerato #gfvip — ♡Ṱ̵̟̮̣́̄̿̾̊̀͜ȇ̸̛̥̜́l̴̡͗̓̃̑ļ̵̪͕̗̜̜̰̅͜y̵͋̑͑̀̄̚͝͝♡ (@Tellynaa) January 29, 2022

Katia Ricciarelli sparla della Nazzaro, poi arriva il chiarimento.

La Ricciarelli si è legata al dito il fatto di non essere stata votata da Manila come candidata alla finale. In questi giorni infatti Katia ha più volte sparlato dell’amica, ma ieri le due hanno deciso di parlare per chiarire i malintesi.

“Ci sono diverse cose tue che mi hanno infastidita. – ha dichiarato Katia – Tipo quando hanno annunciato che la preferita era lei e tu sei corsa ad abbracciarla (Delia), sei scattata e ti sei buttata sul divano con lei. Dopo tutto quello che ci siamo detti. Ho qualche anno più di voi e devi fidarti. Io vedo un gioco strano tra lei e Alex. Io non ti ho isolata Manila. Il carattere di Soleil lo sappiamo com’è, però è una ragazza che ha tante fragilità. Poi ricordiamoci che non ha 40 o 50 anni, ma 27 ed è diverso. Cerchiamo di aiutarla, come hai fatto tu con Delia. Non dobbiamo rovinare il rapporto tra noi tre, quella bella cosa che abbiamo creato”.