Se nei primi mesi del GF Vip Davide Silvestri ha stretto una bella amicizia con Alex Belli, adesso tra i due c’è il gelo. L’attore di Vivere non è stato felice del comeback del collega ed ha detto chiaramente di aver anche fatto fatica a ricambiare l’abbraccio durante il saluto.

Il gieffino ha affrontato Alex e Delia ed ha detto loro chiaramente che il teatrino deve finire, perché se portavo ancora avanti romperà le scatole ai telespettatori: “Il vostro show deve finire, Alex prova ad essere te stesso. Voi siete più veri di quello che siete qui dentro. Anche perché questa non è la verità e se viene portata allo stremo diventa una bella rottura di pa**e. Poi penasa Alex che se quello che fate voi l’avessero fatto altri, io e te li avremmo criticati sicuramente, fidati che è davvero così“.

Davide Silvestri mette alle strette Delia e Alex.

Da due giorni Delia continua a parlare del ‘viaggio d’amore’ che lei Alex hanno organizzato, i due dopo il GF Vip voleranno alle Maldive. Davide Silvestri oggi pomeriggio ha chiesto alla venezuelana come avesse fatto a pianificare un viaggio settimane fa, visto che tecnicamente era in pausa con il compagno.

“Io prima ho chiesto quando hanno prenotato visto che si erano lasciati. – ha raccontato Davide Silvestri a Soleil – Ho proprio detto ‘ma se non stavate insieme sulla base di cosa avete prenotato questo viaggio d’amore?’. Lei non sapeva cosa rispondere e poi mi ha detto ‘l’amore vince su tutto’. Capisci? Comunque anche te fagli notare le loro contraddizioni”.

Soleil ha replicato dicendo che anche lei ha notato dei passi falsi della coppia (che da ieri è chiusa): “Stessa cosa è successa a me. Parlavo con loro e mi hanno detto che si erano preparati insieme i vestiti da indossare qui. Hanno detto una roba che si capiva che era tutto organizzato. A differenza tua non ho fatto notare che si stavano smascherando perché non voglio che si allertino. Mi piace che si sbugiardino da soli e venga fuori il loro giochino. Però tu hai fatto bene se ti sentivi di smascherarli subito e rispondere così“.

Parlando del viaggio prenotato alle Maldive Davide :” io ho chiesto a Delia, quando lo avevano prenotato dato che si erano lasciati e lei ha tergiversato dicendo che l’amore vince su tutto

