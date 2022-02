Dalla casa del GF Vip alla Casa di Carta è un attimo. Alex Belli ha rivelato di aver lasciato dei biglietti per Delia nascosti in cucina e stamani Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno trovato un foglio misterioso. Ovviamente non si tratta di un ricordino di Alex, ma di qualcosa di diverso. Sul retro del pezzo di carta si legge chiaramente ‘colazione 1/2’ (come se fosse qualcosa della produzione) e dall’altro invece c’è un testo abbastanza lungo, ma illeggibile dalle registrazioni del live.

Davide Silvestri cerca di nascondere il ‘reperto’.

Manila ha preso in mano il foglio, ha iniziato a ridere ed ha indicato delle frasi a Davide Silvestri e Miriana, che hanno subito fatto delle facce stupite. Poco dopo l’attore di Vivere ha puntato il dito a metà pagina ed ha guardato fisso Manila, che ha detto: “Questo era vecchio. Però aspetta, dice anteprima, lui è stato cacciato dopo“. Silvestri ha provato a imboscare il foglio, ma una voce dalla regia ha rimproverato i gieffini: “Ragazzi subito in magazzino!“. Una volta usciti dal magazzino, Gianluca Costantino ha chiesto a Davide Silvestri dove fosse andato e lui ha risposto con un vago: “Eravamo in magazzino a lasciare una roba dai“.

Su Twitter i telespettatori stanno facendo mille ipotesi fantasiose, ma la realtà potrebbe essere molto meno avvincente di queste congetture da film giallo. Dalle pochissime parole di Manila sono quasi certo che si tratti della scaletta di una vecchia puntata, usata poi come ‘post it’ per etichettare i pacchi della spesa (visto che c’è scritto ‘colazione’).

I biglietti misteriosi al GF Vip.

Non soltanto fogli degli autori, nella Casa di Carta Vip c’è ancora un biglietto per Delia. A rivelarlo è stato l’autore, il Man: “Sì c’è una cosa per mia moglie, si tratta di un bigliettino. L’ho lasciato prima di andarmene è un rebus. Ho detto ‘dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore’. Lei capirà e saprà come prenderlo, lo troverà. Lo dovevo dare a lei quando venne a trovarmi in casa. Poi nella fretta me lo sono scordato. Adesso ha la possibilità di leggerlo davvero“.