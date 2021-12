Alex Belli e Davide Silvestri hanno legato molto al GF Vip, anche se il biondino è sempre rimasto lucido ed ha spesso criticato gli atteggiamenti dell’amico (che dice che potrebbe innamorarsi di lui). Mentre al marito di Delia piacciono i game, i massaggi altruistici, i baci artistici e le sceneggiate davanti alla porta rossa, Sivlestri è più low profile. Per questo ieri Davide si è appartato con Francesca Cipriani ed ha messo in dubbio la veridicità della crisi avuta sabato da Alex Belli, quando – mentre urlava – ha cercato di abbandonare la casa del GF Vip.

Che non si dica che Davide Silvestri è uno che parla alle spalle. Perché subito dopo aver detto alla Cipriani che Belli ama i drama, è arrivato Alex e l’attore di Vivere gli ha lanciato una shade senza farsi troppi problemi: “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela“.

Non soltanto Alex, Davide qualche settimana fa ha bacchettato anche l’altra sua amica, Soleil Sorge.

“Ieri le ho dato un consiglio, le ho detto: “Tu non puoi sempre dire tutto quello che pensi a tutti, non vuol dire che tu sia falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te. Perché non è sempre necessario. Non fare la paladina della giustizia, perché litighi con tutti?” Dai non puoi andare da tutti a dire sempre quello che pensa. Lei sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può essere vero e costruttivo, ma non è questo l’atteggiamento per aiutare gli altri. Lei non può dire a tutti quello che pensa, perché agli altri non interessa”.