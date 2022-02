Alex Belli e Davide Silvestri hanno sempre avuto un bel rapporto nella casa del GF Vip, ma il biondino è sempre stato chiaro con l’amico sul fatto che le sue chimiche e alchimie non lo convincessero. Ieri durante un momento di riflessione con Soleil, l’attore ha confessato di non sapere che riuscirà a restare amico del Man anche dopo il GF Vip.

“A lui direi: ‘Dimmi la verità, se fossi stato ancora dentro con me e Gianmaria fosse stato al posto tuo fuori a fare quelle robe, cosa avresti fatto?’. L’avrebbe preso in giro con me, avremmo giocato, come abbiamo sempre fatto. Se fosse stato qui, io e lui non l’avremmo fatta passare liscia ad uno che fa quei teatri con Delia. Io ad esempio non ci credo che Delia sia la vittima all’oscuro di tutto.

Quell’Alex che c’era all’inizio è veramente un mio amico ed è una persona che vorrei ancora vedere, l’altra parte no, quindi penso: dentro qua ti stringo la mano e ti dico ‘non mi piace però bravo’. – ha continuato Davide Silvestri – Ma se dovessi pensare fuori ti dico ‘una persona così può essere mio amico? Non lo so, dovrei valutare’”.