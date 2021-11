Ad oggi Davide Silvestri è uno dei concorrenti del GF Vip più quotati per la vittoria finale. In molti però sono convinti che l’attore dovrebbe allontanarsi un po’ da Alex Belli e Soleil Sorge. Secondo diversi fan dell’ex protagonista di Vivere, il gieffino guadagnerebbe consensi se uscisse dal trio della ‘stanza del Sole’. Per questo motivo i giornalisti di Casa Chi hanno chiesto alla fidanzata del bel biondino, Alessia Costantino, cosa pensa di queste opinioni dei telespettatori. La ragazza a sorpresa ha dichiarato che secondo lei Davide fa bene a restare insieme a Belli e alla Sorge.

“Se consiglierei al mio ragazzo di allontanarsi da Soleil e Alex Belli? Per me no, ti dico che secondo me non si deve staccare assolutamente dai suoi amici, dal trio. Secondo me quello è un gruppetto molto spensierato. Quindi direi che li vedo bene insieme.

Poi fanno delle cose artistiche per me molto simpatiche. No, non parlo di chimica artistica come Alex e Soleil, ma delle performance artistiche molto divertenti. Davide è così anche nella vita quotidiana. Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così. Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza e oggettività. Questo per dire che pensa sempre con la sua testa in ogni situazione. Lui non è uno che si lascia influenzare. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto”.