Dopo l’ennesima litigata di Soleil Sorge, Davide Silvestri e Alex Belli si sono appartati in camera per discutere del carattere difficile della loro amica. L’attore di Vivere ha spiegato che la gieffina dovrebbe iniziare a farsi di più i ca gli affari suoi, ma ha aggiunto che questi pensieri non li condividerà mai con il resto del gruppo, per non rischiare di dar loro altri motivi per criticare Soleil.

“Ieri le ho dato un consiglio, le ho detto: “Tu non puoi sempre dire tutto quello che pensi a tutti, non vuol dire che tu sia falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te. Perché non è sempre necessario. Non fare la paladina della giustizia, perché litighi con tutti?” Dai non puoi andare da tutti a dire sempre quello che pensa. Lei sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può essere vero e costruttivo, ma non è questo l’atteggiamento per aiutare gli altri. Lei non può dire a tutti quello che pensa, perché agli altri non interessa.

Non è la paladina della giustizia, lei non è la verità, non le si può dar ragione. Io infatti queste cose le dico a lei e non agli altri. Cerco di non dire questo agli altri, perché altrimenti li aizzo contro di lei e non voglio. Io la difendo se ha ragione e nel fatto di parlare con lei e non con gli altri. Ma non è che dico sempre ‘hai fatto bene’ no, dico anche ‘sei una testa di c***o’”.