Il rapporto tra Davide Silvestri e Soleil Sorge è sempre stato ottimo, almeno fino ad un mese fa, quando la gieffina ha smesso di essere la preferita in tutti i televoti . L’attore nelle ultime settimane si è lamentato più volte degli atteggiamenti ambigui della coinquilina ed ha messo in dubbio la sua sincerità. In diversi confessionali Davide Silvestri ha anche criticato la Sorge accusandola di essere una parte attiva nel teatrino ‘chimica artistica’. Dopo aver visto una clip in cui l’amico la giudicava alle sue spalle, Soleil la scorsa settimana ha deciso di nominarlo e così il rapporto si è incrinato.

Ieri sera sia durante la puntata che dopo, Soleil si è confrontata con Davide, tacciandolo di poca trasparenza: “Per me non sei limpido. Posso avere mille difetti, però mi espongo e dico la mia. Se tu invece hai iniziato a pensare cose non positive su di me, dovevi dirmelo e non andare a parlarne con altri. Tu hai la tua strategia di gioco di non esporti, ma a me non piace. […] Comunque io sono disponibile al dialogo, parliamo pure anche domani, però voglio che tu ti esponga e mi dica tutto“.

Silvestri ha accettato di avere un confronto ‘privato’ con l’ex amica, ma durante la prima serata in diretta con Signorini il gieffino ha accusato Soleil ed Alex di essere la causa della sua mancata amicizia con Aldo Montano: “Non ho mai preso le tue difese? Per colpa tua e di Alex ho perso un bellissimo rapporto che potevo avere di conoscenza – e mi sono pentito – con Aldo Montano. Sai come ti ho difeso? Non attaccandoti“.

Davide Silvestri su Soleil: “Mi ha tradito e ferito”.

Durante la notte Silvestri si è confidato con le sorelle Selassié: “Lei è stata l’unica a nominarmi. Io non l’ho mai nominata. Però non mi prendi in giro così! Io mi sento tradito e ferito. Ormai mi puzza proprio tutto quello che fa. Mi ha attaccato facendomi passare per quello che non sono e questo è brutto. Con me non attacca, non riesce ad infangarmi. Non vedo l’ora di parlarle e dirle tutta la verità. Può essere che le dirò ‘sappi che non sarà mai più come prima’. Perché ci sono tante cose che non mi quadrano. Ha una modalità furba di attaccarmi che ho visto con altri. Io non me lo merito, perché eravamo amici. Con me non può permettersi di fare così. Cerca di farmi innervosire così che io sbotti. Lei vuole lo scontro? Avrà lo scontro, ormai mi ha provocato“.

Davvero Davide Silvestri ha il coraggio di criticare Soleil per la nomination ricevuta? Ieri mattina il bel biondino ha confessato la sua voglia di votare la Sorge, ma ha spiegato che per strategia avrebbe nominato la Caldonazzo: “Io di cuore voterei Soleil, strategicamente voterò Nathaly“.



