Nuovo dramma nella casa del GF Vip e questa volta sono coinvolti i due amici Davide Silvestri e Soleil Sorge. Ieri sera i due gieffini si sono sfidati a colpi di mattarello facendo delle pizze particolari, mentre il resto della casa ha dovuto votare il ‘pizzaiolo’ migliore. A vincere è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che mentre stava esultando ha tirato un pugno di farina in faccia al rivale, colpendolo anche negli occhi (qui il video). L’attore di Vivere si è subito risentito ed è corso verso il bagno: “Ma cosa fai? Vai a fare in c**o cog***na. Tu sei pazza, mi bruciano gli occhi, te non stai bene, vai a quel paese“.

Soleil ed Alex Belli sono corsi dietro all’amico in bagno ed hanno cercato di lavargli gli occhi con del collirio, lui però ha continuato a lamentarsi: “Brucia, grazie al cavolo che devo lavarmi. Ora che mi sono pulito vedo un po’ meglio. […] Non ti voglio condannare, però mi fa male la testa. Io amo giocare, ma non in questo modo, hai esagerato. Cosa puoi fare per farti perdonare? Ci sarebbe la porta rossa. […] La prossima volta mi spacchi una bottiglia in testa per far ridere?“.

Davide Silvestri commenta il gesto di Soleil.

Un ora dopo il fattaccio Silvestri si è sfogato con Alex Belli e la Nazzaro: “Ho messo il collirio, ma ho ancora un po’ di bruciore. A me innervosisce sta roba qui. Con gli occhi non si scherza e mi gira il ca**o. Sì, avevo gli occhi proprio aperti. Dai riprenditi con il cervello. Anche io scherzo con tutti, ma queste cose non le faccio. Non mi tiro indietro per gli scherzi, ma non in questo modo dai. Mi girano in questo momento. Non mi fanno ridere queste cose per nulla proprio. Quando uno gioca deve ricordarsi che ‘la potenza è niente senza il controllo’. Capite che devo avere gli svarioni di testa per colpa sua?! Non ce li ho per me e devo averli perché una mi tira la farina negli occhi. Ora mi girano, perché devo stare male per colpa di un’altra persona“.

Quando gli animi si sono calmati – tra un sorriso e l’altro – Davide Silvestri ha promesso vendetta: “Alex lei la pagherà amaramente, ricordatevi queste mie parole. Deciderò io quando sarà il momento, ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere. Mi ha fatto male questa testa di ca**o. Mi ha fatto male agli occhi, dico davvero, mi ha fatto male e non sto scherzando. E la pagherà, una volta che si scherza ok, ma c’è un confine. Scherzare sì, ma fino ad un certo punto, poi si sbaglia“.

La farina ha rovinato un’amicizia?

Grazie al farina gate finalmente Davide ha trovato il pretesto di insultare Soleil, cosa che aspettava da almeno due settimane. Un po’ too much le frasi “la farò piangere” “la umilierò” “cogliona” e quant’altro solo per questo. Manco volesse farlo diventare Polifemo. #GFVIP pic.twitter.com/ZkfMuGKGFk — Regina George (@GlamourTrash1) November 19, 2021