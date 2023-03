Davide Silvestri contro due nuove gieffine: “Personaggi da non imitare”

Ad un anno dalla fine del suo GF Vip, Davide Silvestri è tornato a parlare del reality di Alfonso Signorini. Ospite a Casa Pipol l’attore ha fatto un’analisi della nuova edizione del GF ed ha criticato duramente Antonella Fiordelisi, ma anche Oriana Marzoli.

“La finale per me era un sogno e ce l’ho fatta ad arrivarci. Andavo a piccoli passi e con la forza di volontà ci sono arrivato. Sono molto soddisfatto di quello che è stato l’anno scorso. Del mio percorso forse cambierei qualcosa. Ogni volta che sento Alex gli dico ‘cavolo saremmo dovuti arrivare io a te’. So che ha fatto il suo gioco, ma lo terrei di più con me sono sincero.

Quest’anno non l’ho seguito tantissimo il GF Vip. Per il poco che ho visto sono rimasto molto deluso. Hanno dato troppo spazio alla non arte. Ricordiamo che siamo sempre in tv ed è un reality. Pensando che ci sono ragazzini e bambini che si devono riconoscere in questi personaggi, quello che vedo di linguaggio e di atteggiamenti sono da non imitare. Questo mi dispiace. Chi sono i concorrenti da non imitare? Quello che si vede di Antonella, Oriana, un po’ tutti, tranne George Ciupilan. Sono felice che dentro ci sia Milena Miconi. Ok lei non ha fatto spettacolo, ma se spettacolo significa cattivi esempi, allora non è arte. In televisione bisogna vedere arte e messaggi.

Con chi non andrei d’accordo? Con Antonella non potrei mai andare d’accordo per i suoi modi e atteggiamenti, lei in primis. Mentre andrei d’accordo con Milena certamente e poi Ciupilan”.