La puntata di venerdì scorso del GF Vip non è andata come previsto, molti si aspettavano dei seri provvedimenti per Katia Ricciarelli, che invece è rimasta in gioco. Mentre su Twitter in tanti hanno chiesto la squalifica della cantante, nella casa di Cinecittà sono in diversi a volere che resti il più possibile. Infatti Katia ha ricevuto ben 5 voti come preferita e tra i concorrenti che l’hanno votata c’è anche Davide Silvestri. Ieri il bel biondino però ha avvisato l’amica e le ha detto che non potrà più difenderla se farà altri scivoloni razzisti.

“Io nel pomeriggio pensavo, se in puntata ci dovessero essere i salvataggi a catena, chi salvo per primo, Barù o Katia? Perché Katia è la mia preferita, ma visto che poi Barù non lo salva nessuno cosa faccio? Non lo salvo nemmeno io? D’istinto avrei detto Katia, però pensandoci avevo paura che nessuno salvasse lui, a cui mi sto affezionando. Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’. Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta’. Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso. Lo faccio perché non esiste che tu esca un quella scena oscena che ha coinvolto tutti. Non è che devi dire a tutti ‘ti voglio bene tesoro amore’. Tu non sei così e non devi fingere. – ha concluso Davide Silvestri – Quindi non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila”.

Katia risponde a Davide Silvestri.

“Io ti ringrazio tanto perché il tuo voto è stato una dimostrazione d’affetto in un momento cruciale. Ringraziando il cielo eravamo già a cinque votazioni per me. Hai fatto un gesto che non dimenticherò. […] La brutta scena l’hanno fatta tutti però. Da me il GF vuole la sincerità ricordatelo. Se non riceverò il rispetto cercherò però di non reagire come l’altra volta, ma comunque lo farò presente”.

Davide è la dimostrazione di come funziona li dentro:

– frasi razziste: brutta cosa, ma Katia è la mia preferita

– statuina rotta: in questa casa non c’è rispetto per gli altri Praticamente se non ti tocca non è abbastanza grave#gfvip — (@giul91) January 9, 2022

Davide dopo aver sentito frasi razziste contro Lulù: “Katia è la mia preferita”

Sempre Davide dopo che gli hanno rotto la statuina: “Che schifo, che basso livello siamo arrivati” #gfvip #jerù pic.twitter.com/jy86Web84G — baru (@Majda44522844) January 9, 2022

Davide che se la prende perché qualcuno gli ha rotto la statuetta. Però dona L’immunità a Katia anche se ha insultato lulu. Ma la coerenza ragazzi? #gfvip #jeru pic.twitter.com/64EwgMK3aq — (@fedeericaeng) January 9, 2022

