Ieri mattina Alex Belli e Aldo Montano sono arrivati ad uno scontro fisico. L’attore ha iniziato a provocare il coinquilino, che alla fine si è avvicinato e gli ha dato delle spintarelle. La lite a toccato tutti i gieffini e durante la notte Belli si è confidato con Davide Silvestri.

“Mi ha dato uno spintone, ha accesso un duello, uno scontro. Lui ha fatto una roba brutta. Proprio lui che mentre litigavo con Samy mi consigliava di calmarmi e di non arrivare mai alla fisicità, che non è da me infatti. Mi dai dei consigli che poi non applichi? Io oggi ho cercato il suo sguardo più volte per ridere e scherzare. Lui invece non ne ha intenzione, gli dà fastidio la mia presenza, io oggi invece ero passivo. Ma ti rendi conto che oltre alla cosa fisica mi ha detto che sono un lecchino e falso? Poi ha detto che vado in giro a dare limoni. Io non sono entrato nella sfera molto privata. Mi sono limitato a dire che non si espone, lui invece parla di limoni, rispetto per le mogli e leccate.

Se lui vuole fare una brutta figura a livello umano continui così. Se invece desidera riabilitarsi deve calmarsi e fare lo sportivo chiarendo la situazione. Ok io sarò stato pungente, ma sono un maschio alfa anche io è. Prima delle spinte però non ho detto nessuna cattiveria. Io ho la faccia da cu** e le parole, non ho la fisicità e non ho mai fatto a botte nella mia vita. Perché è ben diverso usare le parole o il fisico”.