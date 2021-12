L’uscita di Clarissa e la nomination di Manuel Bortuzzo hanno mandato Lulù Selassiè in crisi. Per questo motivo oggi Davide Silvestri si è avvicinato alla principessa per cercare di consolarla e darle qualche dritta. L’attore ha consigliato alla gieffina di non chiedere sempre scusa e di stare attenta alle persone che le si avvicinano.

“Hai detto idiota, non è che devi fare retro marcia. Puoi dire a quella persona ‘guarda scusa per la parolaccia, ma quello che ti ho detto lo penso’. Perché puoi dire le cose in un modo più carino. Non devi diventare quello che vogliono gli altri, se tu hai delle ragioni, non devi sempre chiedere scusa, devono farlo anche gli altri. Quindi cerca di riconoscere quando hai sbagliato o quando hai fatto troppo e poi ricordati che continuerai sicuramente a sbagliare. Tante persone più grandi cercheranno sempre di dare consigli, occhio anche a chi ti da i consigli, perché qualcuno dispensa consigli col cuore per aiutarti, qualcun altro lo fa solo per ripulirsi la coscienza. Se ascolti tutti diventi matta. A un certo punto dovrai pensare con la tua testa, perché ci sarà qualcuno che ti parla con il cuore, ma qualcuno invece in maniera egoistica. Spesso lo fanno per liberarsi dei loro problemi. Non deve usare te come psicologo di se stesso, ricordati che la verità non sta in tasca a nessuno”.

Davide Silvestri a Lulù: “Stai attenta alle persone con cui ti confidi”.

“Analizza bene gli altri qui dentro.Cerca di capire se una persona sta dicendo una cosa che è vera oppure è una cavolata. La verità non ce l’ha nessuno, tu devi solo rubare, ruba da tutti: fallo da tua mamma, da un bambino, da tutti quanti. – riportano Isa e Chia – Non tubare il negativo dagli altri. E sappi che nemmeno io ho la verità in tasca. La prima cosa che devi fare è riconoscere te stessa gli errori e anche tramite lo specchio di qualcun altro puoi andare avanti. Non ti affidare a tutti, anche quello che sembra più saggio. Ruba, vuoi rubare il modo deciso di attaccare? Ruba. – ha concluso Davide Silvestri – Vuoi rubare da un altro l’educazione? Fallo, in ognuno puoi trovare qualcosa che ti puoi portare a casa. Qualcuno approfitterà della tua bontà per metterti i piedi in testa”.

Tutto molto bello, ma Davide invece di nominare Lulù avrebbe potuto votare chi si approfitta di lei. Le parole sono belle, ma soprattutto quando sono accompagnate dai fatti.

Per Lulù ci vogliono amici come Davide per farle capire quando sbaglia! È molto dolce lei è allontanandosi da chi non la vuole vicino è la miglior cosa per lei!! #GFVIP — NonHoLeTette 💄 (@Nonholetette) December 6, 2021

Davide da dei bei consigli a Lulù per essere più matura e non ricadere più negli stessi sbagli,ha sempre fatto così,lui la vuole bene,va oltre il gioco e chi dice che è un falso,dovrebbe guardare meglio le persone,sopratutto Davide che è una bellissima persona #gfvip #teamdavide pic.twitter.com/qH7VTrq2aU — Chiara Milone (@ChiaraMilone2) December 6, 2021