Nei primi tre mesi del GF Vip Davide Silvestri e Alex Belli hanno legato molto, ma con il ritorno del Man nel Game le cose sono cambiate. Lunedì sera l’abbraccio che l’attore di Vivere ha dato ad Alex è stato freddissimo e subito dopo Davide ha spiegato il perché a Barù: “Tutta questa storia non mi convince e non mi fido più di lui. Non mi sentivo di fare le feste per il suo ritorno e non l’ho fatto. Adesso non mi va di parlarci e non lo faccio, molto semplice. A me di questa storia loro non me ne frega un c***o di niente. Continuo per la mia strada, poi farò le mie valutazioni, ma di istinto non mi andava di abbracciarlo“.

Davide su Alex: “Non me la sono sentita di abbracciarlo” #GFVIP pic.twitter.com/xTefmJzYWl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2022

Stamani Davide ha esposto a Katia Ricciarelli il suo punto di vista sul comeback di Alex, che ha bollato come ‘teatrino’ creato ad arte: “Si tratta di show. Se la cosa finisse subito, con lui che entra chiarisce con Delia e la porta via, tutto sarebbe concluso. Cosa starebbero qui a fare quindi? Bacetti e coccole? Quello succederà quando lui andrà via o alla fine del programma, baci e abbracci e il lieto fine, adesso servono altre finte dinamiche. O Alex è fuori di testa, oppure ha studiato tutto. Lui però è furbo e intelligente“.

Davide Silvestri affronta Alex Belli e Delia.

Oggi Davide Silvestri ha parlato con Alex e Delia e ha detto loro quello che pensa del triangolo ‘chimica artistica’. Il gieffino è stato molto onesto ed ha chiarito la sua posizione.

“Lo show deve finire anche per voi. Alex inizia ad essere te stesso. Dici che siamo all’interno di uno show? Sì ma deve finire lo show che dico io. Credo che voi siete più veri di quello che siete qui dentro, questa non è la verità. Qui è portata allo stremo diventa una rottura di p***e. Siamo onesti Alex, se fosse successo a qualche altro, lo avremmo criticato. Perché non chiuderla subito una volta fuori? Se io e te avessimo visto lo stesso triangolo capitato ad un altro non avremmo mai detto ‘amore libero dai che bello’. Avremmo criticato di sicuro. Pensa a quante ne abbiamo detto su Gianmaria. Perché se siete davvero innamorati tu l’avevi persa? Come mai non avete chiarito fuori? Potevi dirle ‘amore mio Delia ti amo voglio te, non c’è bisogno di tornare in tv’. Tu Alex sei bravissimo con le parole, cosa ci voleva a chiuderla in 5 minuti? Per questo io dico che non è reale”.

Davide ad Alex:

“…voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di palle anche per uno che ci crede, fidati…te lo dico perchè son 1 che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di palle…”#gfvip pic.twitter.com/jOBeuKPhgy — Riccardo Berrotti (@Rberrotti) February 17, 2022