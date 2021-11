Ricordate il GF Late Show di Tommaso Zorzi? Quest’anno gli autori hanno organizzato il GF Game Night e ieri sera l’hanno condotto Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Tra le tante prove c’era quella del bacio ed è toccata ad Alex Belli. Il man è stato al game ed ha scelto chi baciare. La scelta è caduta su Davide Silvestri e i due si sono baciati in bocca (qui il video). Effettivamente i gieffini sono stati appiccicati per più di 30 secondi, ma a me non è sembrato un bacio come quello che Alex ha dato a Soleil per insegnarle i ‘limoni cinematografici’. Forse tra Belli e Davide Silvestri non c’è chimica artistica.

no, ma dopo questo limone con Davide forse venerdì tornerà Delia a riprenderselo #gfvip pic.twitter.com/d4bjr6o1Wd — Alex ha abbandonato il gf? (@100vetrine) November 10, 2021

capishiman che rinuncia a tutti i giochi con bacio cinematografico #gfvip

grazie a Dio Sole é a letto….

strano che non abbia baciato il rimpiazzo cringe: Sophie pic.twitter.com/d38rAI5l4W — Svarionix (@svarionix) November 11, 2021

Ora mi aspetto Delia che va da Alex e poi dalla D’Urso a causa del bacio con Davide.#gfvip — Miriana ha nominato Pisu? 🌻 (@_M3la_) November 11, 2021

Davide Silvestri e la confessione fatta ad Alex.

Prima del bacio Davide si è appartato in piscina con Alex e gli ha rivelato che dopo il GFVip potrebbe ritirarsi dal mondo dello spettacolo: “Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro. Non è che dico ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare’. Anzi ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo. Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro“.

Belli ha cercato di far cambiare idea all’amico: “Man cosa ti ritiri, cosa dici? Abbiamo creato dei bei piani B, ma la tua è una scelta drastica. Tu sei un istrionico, c’hai un talento e quello vero, hai la professione, hai in mano la maestria, il mestiere. Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non fai altri programmi di questo genere“.