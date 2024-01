Davide Petrella: chi è l’hitmaker che ha scritto ben quattro canzoni per Sanremo 2024

Si chiama Davide Petrella il songrwiter richiestissimo da molti cantanti. Questo perché, grazie alle sue parole, è considerato un hitmaker a tutti gli effetti. Fra i suoi successi? Vorrei Ma Non Posto di Fedez e J-Ax; Pamplona di Fabri Fibra e i TheGiornalisti; Ma Stasera di Marco Mengoni; La Coda Del Diavolo di Rkomi ed Elodie e pure ItaloDisco dei The Kolors. “Da un po’ ho iniziato a dire anche diversi no. Non ce la faccio a stare dietro a tutti quelli che mi chiedono di scrivere. Non mi diverto. E se non mi diverto, che gusto c’è?“, ha dichiarato lui in una recente intervista.

Davide Petrella l’anno scorso ha co-firmato anche i due brani sanremesi che si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto, ovvero Due Vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza. “Primo e secondo posto a Sanremo: non so se sia mai successo prima. Sono molto felice, erano due canzoni potenti e si era capito subito”.

E con il Festival ha una lunga storia alle spalle: nel 2022 ha co-scritto i brani O Forse Sei Tu di Elisa; Ogni Volta è Così di Emma; Domenica di Achille Lauro e Miele di Giusy Ferreri.

Davide Petrella ha scritto ben quattro canzoni per Sanremo 2024

Non è stata una sorpresa scoprire quindi che pure quest’anno molti artisti lo hanno cercato. E ben quattro di loro sono pure riusciti a conquistare i gusti di Amadeus che li ha arruolati nei Big di Sanremo 2024. Il nome di Davide Petrella, infatti, appare nella lista dei songwriter di ben quattro canzoni in gara, ovvero: Apnea di Emma; Casa Mia di Ghali; Click Boom di Rose Villain e Un Ragazzo Una Ragazza dei The Kolors.

Napoletano, classe 1985. Quando Petrella non scrive per gli altri scrive per sé e canta col nome d’arte di Tropico.