Finché esibiva addominali, bicipiti e vacanze se lo filavano in pochi. Poi è arrivato l’inglese con la pronuncia, o meglio, la “pronaunsiescion”, e i contatori di like e commenti sono esplosi. Così ora Davide Patron, 21 anni, di Mogliano Veneto (Treviso), è qualcosa a metà tra un influencer e un divulgatore.

Spopola su Tik Tok e Instagram con le pillole di lingua inglese, si concentra sulle parole più difficili da pronunciare, sulle forme colloquiali, mette in guardia dai false friend (i falsi amici) e da tutte le altre traduzioni, per così dire, artigianali. Fa un po’ come la ventottenne Norma Cerletti, conosciuta sui social come Norma’s Teaching.

Patron ha dalla sua una conoscenza e una pronuncia molto simili a un madrelingua. Tra le due piattaforme già lo segue quasi un milione di persone, al punto che questo giochetto rischia pure di diventare un lavoro. Davide sta studiando Finanza all’università di Dundee, in Scozia. “Per ora mi diverto, poi si vedrà”, dice col sorrisone che sfodera alla fine di ogni video, seguito dal suo ormai caratteristico “bella lì”.

Davide Patron, come le è venuto in mente di spiegare la lingua inglese sui social network?

“A giugno dell’anno scorso mi trovavo a Barcellona, facevo l’Erasmus, vedevo le mie amiche che pubblicavano i balletti su Tik Tok e mi sono chiesto: perché non usare questo strumento così efficace per cose utili? Mai avrei immaginato tutto questo successo”.

Lei ha capito qual è stata la svolta? Cosa ha fatto impennare i suoi contatti?

“Sicuramente Instagram. In quel periodo erano stati introdotti i Reels (si pronuncia “riols”), i video della durata massima di 30 secondi. Mi hanno dato una visibilità pazzesca, evidentemente l’algoritmo premiava l’utilizzo di quello strumento”.

Dunque ha visto i follower crescere a dismisura?

“Sì, ma soprattutto mi arrivavano molti riscontri: le persone mi ringraziavano. In effetti ci sono un sacco di corsi rapidi di inglese, specie su YouTube, ma durano tutti almeno dieci minuti. Io ho puntato su un format rapido e coinciso”.

Ma come mai ha scelto proprio la lingua inglese?

“Durante una vacanza studio a Oxford ho capito l’importanza della pronuncia per capire e per farsi capire. Un professore ci suggerì di prendere in giro i suoni della lingua inglese facendo strane smorfie. Provare a dire la parola “work” con una faccia schifata, per esempio. Capita questa cosa, ho sentito l’esigenza di spiegarla anche agli altri e così mi sono appassionato”.

Ma la parlata non cambia da una zona a un’altra?

“L’accento è locale ma la pronuncia è mondiale. Solo grazie alla pronuncia la lingua si capisce nella sua totalità. Se un barista mi parla, voglio capire tutto ciò che mi dice”.

Perché ha scelto di studiare in Scozia?

“Mia cugina era lì già da qualche anno. Il governo scozzese finanzia gli studi degli studenti europei, è un modo per attrarre nuove intelligenze. Il sistema universitario è diverso da quello italiano e anche il rapporto tra insegnante e studente. Appena finite le superiori all’istituto tecnico Algarotti di Venezia sono partito e ora studio Finanza qua. Esperienza bellissima fin dall’inizio”.

Era bravo alle superiori?

“Non sono un secchione ma studiare mi è sempre piaciuto. Sono uscito con 97 su 100. Amo le lingue e l’economia, l’italiano e la storia un po’ meno”.

Che lavoro fanno i suoi genitori?

“Mio padre Fabio Patron fa l’imprenditore, mia madre Daniela Finelli la programmatrice”.

Ma lei riesce a monetizzare questa sua presenza sui social?

“Al momento la monetizzazione è minima ma sto lavorando a un progetto legato a un corso online. Non posso dire di più ma le cose potrebbero cambiare per me”.

Lei però sta studiando Finanza. Questo cambia un po’ i suoi piani?

“Ho 21 anni, posso fare ancora entrambi”.

I suoi genitori come l’hanno presa?

“Mio padre è un po’ scettico ma per ora riesco ancora a rassicurarlo”.