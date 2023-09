Davide Maggio su Belve: “Arriverà Fedez, che in passato aveva detto di lei..”

Francesca Fagnani è riuscita a mantenere alto il livello degli ospiti di Belve e dopo aver intervistato Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino, nel corso delle prossime settimane assisteremo anche all’intervista di Fedez. Parola di Mattia Buonocore per il sito di Davide Maggio.

Il noto giornalista televisivo ha anticipato la presenza di Fedez a Belve ricordando quello che il rapper aveva detto del programma.

“Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene“. Tuonava così Fedez che, pur definendosi super fan del programma, aveva spiegato a Francesca Fagnani la sua reticenza nel partecipare al programma“. – Si legge sul sito di Davide Maggio – “Ebbene, ora Federico Lucia sembra aver cambiato idea. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve”. […] “Con Fedez, dunque, Belve promette di tenere alta l’asticella degli ospiti, operazione non facile solo qualche tempo fa. La nuova edizione è partita ieri con un ottimo 10% di share”.