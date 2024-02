Davide Maggio pungente su Ilary Blasi e Chiara Ferragni

Davide Maggio ieri è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque dove ha commentato i temi salienti della puntata gossippara: la notizia di Vladimir Luxuria come conduttrice de L’Isola dei Famosi; l’uscita del libro di Ilary Blasi e le attività che sono state costrette a cancellare i post pubblicati con Chiara Ferragni protagonista perché sommerse di critiche.

Davide Maggio, come da titolo, è stato pungente con tutte: a Vladimir le ha rinfacciato di avergli mentito a riguardo de L’Isola dei Famosi, su Ilary Blasi ha ironizzato in merito al libro, mentre su Chiara Ferragni ha fatto un’analisi sulla provenienza dei commenti negativi ricevuti.

“Se ho letto il libro di Ilary? Ma ti pare! Myrta cara, io leggo ma con tutto il rispetto per Ilary non leggo Che Stupida. Non riesco ad accettare la commercializzazione dei sentimenti, anche perché provo a immaginare i figli quando saranno più grandi e andranno a leggere ciò che hanno scritto i propri genitori anni addietro” – e ancora – “In merito a Chiara Ferragni e a quei commenti ho qualche difficoltà nell’accettare la definizione di haters per tutti coloro che manifestano dissenso. È naturale che sia così.

Un influencer o un personaggio come la Ferragni che ha beneficiato, fino al Pandoro Gate, di un consenso enorme da parte dei suoi followers e del pubblico che andava al di là dei social, ora c’è l’altra faccia della medaglia, è normale che paghi. Ma non è un pegno da pagare così alto, è semplicemente un effetto naturale. Poi è ovvio che ci siano odiatori in rete che si sbizzarriscono e questo non va bene in ogni caso”.