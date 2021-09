Quella di ieri sera di Davide Maggio è stata una diretta Instagram infuocata dato che, senza peli sulla lingua, ha parlato per un quarto d’ora abbondante della nuova edizione del Grande Fratello Vip, svelando dettagli sulla coppia di opinioniste ed anticipando qualche nome inedito.

Il giornalista ha poi parlato del cast.

“Il cast lo so bene o male tutto, anche se non ho la lista dei nomi definitivi. Vi posso però dire che Anna Lou Castoldi non ci sarà. Si era pensato di sostituirla con Jasmine Carrisi, ma alla fine non è stato raggiunto l’accordo neanche con lei. Ci saranno però “A” ed “S”. Chi sono? “A” è Aldo Montano: è tutto definito, ma pare che manchi l’autorizzazione definitiva del Ministero, perché nel suo caso serve l’autorizzazione. “S” invece non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. E’ un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello”.