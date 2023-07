Davide Maggio: “Credo che Milly non voglia Selvaggia a Ballando”, poi svela la prima papabile concorrente

Davide Maggio ieri sera ha tenuto una lunga diretta su Instagram e oltre ad aver parlato della nuova edizione Grande Fratello Vip ha citato anche Selvaggia Lucarelli che a ottobre tornerà su Rai1. Lo ha fatto parlando di Ballando con le Stelle che stando alle ultime indiscrezioni ha confermato in toto l’intera giuria.

“Io credo che Milly Selvaggia non la voglia” – ha esordito Davide Maggio – “Però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi non è una sensazione, è più di una sensazione”.

Il giornalista ha poi rivelato che secondo lui alcuni nomi scritturati da Milly Carlucci sarebbero stati scelti per “mettere in difficoltà” proprio la Lucarelli, così da spingerla sempre di più verso la porta d’uscita.

“E credo anche che alcuni nomi del cast – per esempio Francesca Barra che pare possa essere una concorrente – siano scelti per mettere in difficoltà Selvaggia e farle dire ‘sapete che c’è, io non lo faccio più‘. Ora mi arriverà una diffida pure da Patrizia Camila [vero nome di Milly Carlucci, ndr]”.

Davide Maggio, il retroscena su Francesca Barra: fra lei e Selvaggia Lucarelli il clima è teso

Qua le notizie sarebbero due: Selvaggia Lucarelli non sarebbe più gradita in quello studio e Francesca Barra potrebbe essere arruolata nel cast. Proprio la stessa Barra che la Lucarelli etichettò come una donna affetta da “narcisismo, goffaggine ed inadeguatezza” in un articolo su Il Fatto Quotidiano datato 2018 dal titolo “Francesca Barra, la candidata-selfie strappata all’Isola“. Anni dopo Francesca in un tweet ha scritto che Selvaggia “ha massacrato me e la mia famiglia” e che è una che “fomenta l’odio”.

“Difendo le donne vittime, non le carnefici. Anzi le vittime, a prescindere dal genere. Gli ultimi, gli indifesi. Non chi ha offeso me e la mia famiglia, chi finge di fare battaglie contro l’odio e invece lo fomenta (ricordiamo le offese a Frizzi o al figlio di Belen? Vuoi che continui?)”.

Il clima a Ballando è già teso e siamo solo a luglio.