Davide Lorusso e Jessica Antonini hanno ufficialmente rotto e se lei gli ha dato del “gay che ancora non lo sa” fra le pagine del settimanale Nuovo, lui ha replicato intervistato su Uomini e Donne Magazine.

Davide Lorusso gay? Jessica Antonini spiega perché pensa che il suo ex sia omosessuale: “Ha altri gusti” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/pPBV6epGvc — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 22, 2021

A decidere di chiudere la relazione è stato lui, anche se inizialmente le aveva chiesto solo dei giorni per riflettere. Salvo poi leggere l’intervista di lei dove gli ha dato dell’omosessuale in tiratura nazionale.

“A Jessica avevo parlato dei miei dubbi nell’ultimo week-end che avevamo trascorso insieme. Non sono mai scappato dalla stazione: ci siamo salutati abbracciandoci. Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata”, ha dichiarato Davide Lorusso a Uomini e Donne Magazine.

Davide Lorusso e Jessica Antonini: i motivi della rottura

Davide avrebbe deciso di allontanarsi da Jessica perché i due litigavano spesso: “Litigavamo spesso e alcuni lati del suo carattere faticavano ad andarmi giù. Discutevamo per sciocchezze ma finivamo sempre per scontrarci duramente. Jessica sa essere molto tagliente. Volevamo costruire una relazione basata sul dialogo, ma non ci siamo mai riusciti del tutto: io sono stato sempre troppo introverso, tenevo tutto per me e poi esplodevo all’improvviso, mentre lei sfogava ogni sensazione, talvolta anche in modo eccessivo“.

L’ex corteggiatore ha poi dichiarato al magazine di non averla mai tradita né mancata di rispetto: “Non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”.

Insomma, le parole di Jessica – alla luce di questa intervista – sembrerebbero essere quasi una vendetta personale della serie ‘mi lasci? bene, dico a tutti che secondo me sei gay‘.