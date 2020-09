Davide Lorusso (presentato al pubblico di Uomini e Donne come il sosia di Can Yaman) ha già conquistato il cuore della tronista Jessica Antonini che, nonostante l’abbia portato in esterna solo due volte, ha gli occhi a cuore ogni volta che parla con lui.

In pochi però sono a conoscenza che Davide la scorsa edizione di Temptation Island (e per “scorsa” intendo quella andata in onda questa estate con Filippo Bisciglia), ha vestito i panni del tentatore.

Davide Lorusso, all’interno delle dinamiche di Temptation Island, non ha avuto grande risalto e per questo motivo la redazione di Uomini e Donne gli ha proposto di diventare un corteggiatore.

A differenza dell’esperienza in Sardegna, negli Studi Elios ha ottenuto un grosso riscontro.

Sguardi di intesa durante l’esterna di Jessica e Davide! Come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/QMxOzR5SqW — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 16, 2020