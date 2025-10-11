24.7 C
Roma
sabato – 11 Ottobre 2025
Gossip

Davide D’Urso e Nicola Virdis in cabaret gratuito a Torino

Da StraNotizie
Davide D’Urso e Nicola Virdis in cabaret gratuito a Torino

Domenica 12 ottobre 2025, il Centro Commerciale Piazza Paradiso di Collegno (TO) si trasformerà in un palcoscenico di comicità. A partire dalle ore 18.00, la rassegna “Piazza Paradiso Cabaret” offrirà uno spettacolo gratuito con due protagonisti molto amati: Davide D’Urso e Nicola Virdis. La serata sarà presentata da Elena Galliano, una nota attrice e speaker.

Davide D’Urso porterà il suo nuovo show “Metadurso”, un mix di cabaret, magia comica, musica e improvvisazione. Famoso sui social per i suoi sketch che raccontano i quartieri di Torino, D’Urso ha iniziato la sua carriera al Circolo Amici della Magia e al laboratorio del Cab41. Dopo aver partecipato a programmi come “Eccezionale Veramente” e “Colorado”, torna con uno spettacolo che riflette in modo ironico la società contemporanea.

Al suo fianco, Nicola Virdis presenterà “A Nerd Compilation”, un’ora di comicità visiva senza parole, ricca di gag e giochi musicali ispirati agli anni ’80. Virdis, diplomato all’Accademia Cirko Vertigo di Torino, ha raggiunto la popolarità grazie al suo personaggio “nerd”, diventato virale dopo il suo successo a “Italia’s Got Talent” dove ha conquistato il Golden Buzzer.

Il progetto “Piazza Paradiso Cabaret” continuerà il 17 e 24 ottobre, confermando l’importanza dello spazio come sede di comicità d’autore, in un contesto di rigenerazione urbana che unisce spettacolo e vita quotidiana.

Articolo precedente
Eventi Gratuiti a Torino nel Weekend di Ottobre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.