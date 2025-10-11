Davide D’Urso e Nicola Virdis in cabaret gratuito a Torino

Domenica 12 ottobre 2025, il Centro Commerciale Piazza Paradiso di Collegno (TO) si trasformerà in un palcoscenico di comicità. A partire dalle ore 18.00, la rassegna “Piazza Paradiso Cabaret” offrirà uno spettacolo gratuito con due protagonisti molto amati: Davide D’Urso e Nicola Virdis. La serata sarà presentata da Elena Galliano, una nota attrice e speaker.

Davide D’Urso porterà il suo nuovo show “Metadurso”, un mix di cabaret, magia comica, musica e improvvisazione. Famoso sui social per i suoi sketch che raccontano i quartieri di Torino, D’Urso ha iniziato la sua carriera al Circolo Amici della Magia e al laboratorio del Cab41. Dopo aver partecipato a programmi come “Eccezionale Veramente” e “Colorado”, torna con uno spettacolo che riflette in modo ironico la società contemporanea.

Al suo fianco, Nicola Virdis presenterà “A Nerd Compilation”, un’ora di comicità visiva senza parole, ricca di gag e giochi musicali ispirati agli anni ’80. Virdis, diplomato all’Accademia Cirko Vertigo di Torino, ha raggiunto la popolarità grazie al suo personaggio “nerd”, diventato virale dopo il suo successo a “Italia’s Got Talent” dove ha conquistato il Golden Buzzer.

Il progetto “Piazza Paradiso Cabaret” continuerà il 17 e 24 ottobre, confermando l’importanza dello spazio come sede di comicità d’autore, in un contesto di rigenerazione urbana che unisce spettacolo e vita quotidiana.