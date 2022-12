Davide Donadei, la sua ex Chiara Rabbi frequenta un cantante di Amici: “Beccati insieme!”

Dopo un anno e mezzo d’amore, l’estate scorsa è finita la relazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Adesso l’ex tronista ha voltato pagina ed è sbarcato al Grande Fratello Vip dove si è detto pronto ad innamorarsi di una gieffina. E Chiara che fa? La Rabbi (finita al centro di una polemica per un video) in questi giorni è stata avvistata insieme a un bel ragazzo uscito dalla scuola di Amici, Deddy.

“Un Deddy per l’ex di Donadei. – si legge sul settimanale Chi – Mentre il nuovo arrivato al GF Vip Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella Casa di Cinecittà parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei fuori non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy. I due nel weekend sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano”.

E brava Chiara!

Davide Donadei e la rottura con Chiara.

Lo scorso luglio è stato proprio Davide Donadei a confermare la fine della sua storia: “Non sarà uno sciacallo giornalista a raccontare la chiusura della mia storia, ma sarò io. Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto. Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene“.

Qualche giorno dopo è intervenuta anche Chiara: “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro. No non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete. Non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe. Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui“.