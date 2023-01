Davide Donadei ha deciso: cosa farà con l’ex Chiara una volta fuori dal GF Vip

Il concorrente del Gf Vip ha ammesso di voler riconquistare un rapporto pacifico con la sua ex dopo la fine burrascosa della loro storia.

Davide Donadei è uno degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente di recente ha avuto modo di raccontare la sua storia con il rapporto con il padre difficile, finito in carcere quando lui era bambino. Il racconto ha emozionato tantissime persone sia in casa che da casa.

Anche l’ex fidanzata di Davide, Chiara Rabbi, ha voluto dire la sua sulla faccenda.

“Ci tengo a precisare e contestualizzare cose perché giustamente mi state inondando di messaggi. Nonostante abbia deciso di dissociarmi completamente da tutte le situazioni non significa che io sia insensibile davanti a determinate cose. Anzi la storia straziante che tutti conosciamo mi colpì ai tempi e la conosco molto bene” – ha detto sui social ai suoi followers.

E ancora: “Quindi a livello umano non può che stringersi il mio cuore. Probabilmente è proprio in quei racconti che rivedo la persona vera e sincera che credevo fosse e questo non potrò mai negarlo. Ma tra la vita familiare e quella sentimentale ci passa molto. Davanti a tanta sofferenza posso solo augurare che un giorno anche lui possa trovare la pace e la serenità che tanto cerca”.

Nonostante la storia tra i due si sia conclusa in modo burrascoso, lo stesso Davide qualche giorno fa ha parlato di lei in casa. Lo ha fatto a Nicole Murgia raccontando particolari sulla loro rottura: “Lei era molto gelosa” – ha detto.

Poi però l’ammissione che ha sconvolto tutti. Davide ha confessato che una volta concluso il suo percorso nella casa vorrebbe provare ad avere un rapporto pacifico con Chiara visto il modo in cui i due si sono lasciati. Davide infatti avrebbe tradito Chiara con un’altra ragazza, tale Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici.