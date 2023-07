Davide Di Porto, ex volto della tv fa un appello: “Oggi vendo granite ma voglio fare il GFVip”

Di recente Davide Di Porto, ex volto della tv si è lasciato andare ad inedite dichiarazioni al settimanale “Nuovo”. L’ex concorrente del L’Isola dei famosi ha raccontato com’è la sua vita oggi e successivamente ha avanzato una richiesta molto particolare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, tutti ricorderanno Davide Di Porto per aver partecipato alla decima edizione de L’Isola dei famosi. Ormai da molti anni, l’ex naufrago è lontano dalla luce dei riflettori ma vorrebbe riavere un piccolo posto in televisione.

Raggiunto dai microfoni del settimanale “Nuovo”, l’ex personaggio televisivo si è lasciato andare in una lunga intervista. Stando le sue dichiarazioni, attualmente l’uomo è un venditore di granite:

Ora vendo granite sul litorale laziale fra Ostia, Fregene e Anzio. Grazie a questo carretto mi sono risollevato e ho visto la luce, in due settimane ero già rientrato nelle spese. […] Ho imparato da Annina, la grattacheccara storica di Anzio.

Successivamente, ha parlato anche in merito alla sua precedente esperienza al programma condotto da Ilary Blasi. Queste sono state le sue parole:

La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I Cugini di Campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro.

L’ultima apparizione di Davide Di Porto avvenne nel salotto di Barbara D’Urso, ad aprile dello scorso anno. In quell’occasione, si era parlato del suo stato di povertà il quale venne messo in discussione. Per concludere, l’ex volto della tv ha concluso l’intervista facendo un appello. Nel dettaglio, ha dichiarato che vorrebbe partecipare in qualità di concorrenti al Grande Fratello Vip: