Davide Bertoncini: la carriera di un difensore piacentino

Nel panorama del calcio italiano, storie di atleti che legano la propria carriera a una singola città non sono rare. Una di queste è quella di Davide Bertoncini, un difensore piacentino con un percorso significativo nel mondo del calcio professionistico.

Bertoncini ha avuto l’opportunità di giocare in Serie A con il Frosinone, oltre a vestire le maglie di club storici come Modena, Reggina e Como. Il suo percorso sportivo è iniziato tra i campetti di Vernasca, dove ha affinato le sue abilità, guidato da una serietà e professionalità che lo hanno sempre caratterizzato. La sua carriera si è contraddistinta anche per una vittoria di prestigio, lo scudetto primavera conquistato con il Genoa.

Attualmente, il difensore milita nel Novara, in Serie C, mantenendo un forte legame con il Piacenza, la squadra dove è cresciuto e con la quale ha sfiorato una storica promozione in Serie B. Questa sera, Bertoncini sarà ospite della trasmissione “Zona Calcio Estate”, condotta da Michele Rancati su Telelibertà, per raccontare la sua esperienza e il suo percorso nel calcio, ogni lunedì alle 20.30.

In chiusura di programma, si parlerà anche di fitness con un focus su esercizi utili per mantenere la forma durante l’estate, presentati da Paolo Beghi e Matteo Forlini del Poliambulatorio Gymed. Gli episodi di Zona Calcio Estate sono disponibili anche in streaming sul sito www.liberta.it.