Jessica Mascheroni e Alessandro Autera si sono lasciati durante il falò di confronto a Temptation Island. La storia è finita nel momento in cui Jessica si è fatta vedere nel letto del tentatore Davide Basolo e proprio per lui durante l’ultima puntata del reality mariano la Mascheroni ha speso delle belle parole: “Ci sentiamo spesso, da entrambe le parti c’è la voglia di vedersi. Lui caratterialmente mi piace tanto. Mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco. Mi ha fatto provare tante emozioni. Non voglio mai più una persona come Alessandro“.

La vicinanza tra Jessica e il single Davide si fa sempre più forte e Alessandro è molto colpito da queste immagini! A questo punto chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/0vljTjJwxl — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Davide Basolo rompe il silenzio.

Ma forse la ‘voglia di vedersi’ e far nascere una relazione ce l’ha soltanto Jessica. Durante una diretta Instagram Davide Bosolo ha detto di volere bene alla Mascheroni, ma è sembrato molto distaccato quando parlava della ragazza e soprattutto non ha mai menzionato una possibile relazione.

“Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto […] che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno”.

Questo Davide a me pare un gran volpino, ma cara Jessica ti capisco…



PS: per chi non lo sapesse già, Davide Basolo è l’Alchimista di Uomini e Donne, che un anno fa ha corteggiato Giovanna Abate.

Fonte: Coming Soon